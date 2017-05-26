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26 мая 2017
20:35  26 мая 2017 1

Рабочие, распиливающие ЛЭП около уральского химзавода, устроили пожар. ВИДЕО

Рабочие распиливали опору ЛЭП и подожгли лес возле заводаФото: Дмитрий Ивашевский

Очередной пожар произошел в Красноуральске на территории, примыкающей к заброшенному химзаводу. Как сообщил «URA.RU» источник в администрации города, рабочие распиливали на металл опору ЛЭП, от искр загорелась трава и кустарник. Оставив природный пожар, рабочие ушли. Люди из проезжавших мимо машин увидели горящий лес и сообщили в МЧС. Тушить пожар прислали пожарную машину.

Буквально сегодня утром прокуратура Свердловской области сообщила, что силовики возьмут под контроль ситуацию, связанную с этим скандальным предприятием, где разбросана взрывчатка. Решение было принято на совещании с участием представителей министерства обороны, МВД, МЧС и министерств общественной безопасности. Речь шла и о том, чтобы не допускались к работе по демонтажу предприятия случайные люди. И тут же произошел пожар. Из-за нарушения правил техники безопасности заброшенный химзавод горит регулярно.

2013 году собственником завода стала Лариса Губайдуллина. Весной 2016 года выяснилось, что на территории предприятия в свободном доступе разбросаны как минимум 63 тонны тротила. В отношении Ларисы Губайдуллиной возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». Однако недавно стало известно, что объекты заброшенного завода купил предприниматель из Перми. Пока же доступ на территорию завода свободный, местные жители регулярно наведываются туда за полезными вещами.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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