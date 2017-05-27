12:48 27 мая 2017 0

Глеб Кузнецов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ажиотаж вокруг закрытой встречи политологов и политтехнологов с администраторами Кремля, «слив» которой произошел в федеральные СМИ, участник этой встречи политолог Глеб Кузнецов расценил как проявление интереса московской политтусовки к президентским выборам. Это мнение член совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) высказал ресурсу «Актуальные комментарии», а также объяснил, «крутили ли трейлер о предстоящей президентской кампании» и кому принадлежит мысль о том, что «Кремль открестился от реновации».

Встреча замначальника управления внутренней политики администрации президента Александр Харичева с представителями экспертного сообщества состоялась в четверг поздно вечером. В федеральных СМИ сразу же обнародовали подробности с закрытого мероприятия, среди которых явка на выборах губернаторов, кандидаты президентской кампании, отношение Кремля к реновации. В пятницу вышло опровержение пресс-секретаря Дмитрия Пескова о том, что отношение Кремля к реновации истолковали некорректно.

Кузнецов рассказал, что на самом деле идея «Кремлю дистанцироваться от реновации» принадлежала одному из экспертов, который «с этой темой на устах как пришел, так с ней и не расставался, а не Харичеву, которому эти слова приписали в СМИ». Политолог отметил, что встреча вообще не была в формате «я скажу вам, как надо», чиновник слушал предложения экспертов и редко говорил сам.

Кузнецов отметил, что на встречу пригласили, прежде всего, руководителей крупных центров с репутацией, специалистов, которые участвуют в избирательных кампаниях, реализуют обучающие программы. По его мнению, состав экспертного сообщества будет расширяться.

«Мы видим себя площадкой взаимодействия экспертного сообщества, политтехнологов и власти. Первый шаг сделан. Честно говоря, мы не ожидали, что будет такой медийный интерес к этому делу», — цитируют Кузнецова.

Центральной повесткой встречи, по его словам, стал единый день голосования, эксперты также говорили об актуальных тенденциях избирательных кампаний в регионах и делали прогнозы на президентскую кампанию.

«Интерес к этим выборам очень высокий. В политику приходят молодые управленцы, возникают новые форматы, новое содержание. Большие требования к этой кампании по прозрачности, честности, конкурентности. Действительно, сразу был развеян миф о задачах по явке. Ни один регион задач по явке не получал», — сказал Кузнецов.

Он отметил, что эксперты и администраторы обменивались мнениями, которые еще рано тиражировать в СМИ, поэтому встреча была закрытой.

«Мне кажется, больше можно говорить об интересе московской медийной тусовки к тому, что происходит в Администрации Президента и к предстоящему политическому сезону. Все думают, что у нас крутили трейлер к будущей кампании. Это не так. Никаких установок не давалось. Все участники настроены на серьезное продолжение разговора и совместной работы», — резюмировал Кузнецов.

Политолог сообщил, что встречи будут регулярными, потому что «АП не неприступный замок, окруженный тысячью рвов, куда невозможно пройти и где никого не слышат. Наши мероприятия станут всего лишь одним из элементов в постоянно действующей системе обратной связи».