Житель Украины получил 10 лет за подготовку теракта против главы Запорожья

Гражданин Украины, задержанный в Севастополе за подготовку подрыва машины военнослужащих и главы Запорожской области, приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Такое решение вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе УФСБ Крыма и Севастополя.

«По заданию украинских спецслужб он должен был совершить подрыв автомобиля военнослужащих Российской Федерации и главы Запорожской области. Мужчина задержан в городе Севастополе сотрудниками УФСБ», — цитирует РИА Новости представителей ведомства. Он признан виновным по ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ), ч.1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ. Также ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.

В сентябре 2022-го сообщалось, что служба безопасности Украины готовила покушение на главу администрации Запорожской области Евгения Балицкого. Тогда стало известно, что задержанного подозревают в сборе информации о российских военных и сотрудниках местных органов власти. За эту работу он получил три тысячи гривен. По словам задержанного, отдельно ему перечислили 1,4 тысячи гривен за координаты и фотографии дома Балицкого и за сведения о том, какими машинами он пользуется и как передвигается.