ВС РФ продолжают наступление Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Россия достигла победы в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Он подчеркнул, что для закрепления результата предстоит масштабная работа, в том числе в юридической сфере.

Тем временем, бои на фронте продолжаются. Так, российский ефрейтор Евгений Затонский обнаружил диверсионно-разведывательную группу ВСУ и в одиночку вынудил ее к отступлению. Его самоотверженные и решительные действия предотвратили захват противником позиций российских войск и позволили избежать человеческих потерь. Ход боевых действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: Инфографика URA.RU

Донецкий фронт

Южно-донецкое направление

На южно-донецком направлении ВС РФ продвигаются в районе населенного пункта Успеновка. Зафиксированы успехи около Ивановки, в Новопавловке и северо-западнее Филии.

Продолжение после рекламы

Красноармейское направление

Войска России наступают в северо-восточной части Красноармейска (Покровска) — микрорайоне Диас. Сообщается об успехах на восточных окраинах города: ВС РФ держат под контролем Покровский машиностроительный завод и территорию бывшего молокозавода. В городе Мирнограде противник упорно сопротивляется. В Родинском продолжаются боевые действия в западной части города. На добропольском участке фронта без существенных изменений в линии боевого соприкосновения.

Контантиновское и краснолиманское направления

На константиновском направлении не стихают сражения в районе населенных пунктов Иванполье и Плещеевка. На краснолиманском направлении российские силы продвигаются в районе Дробышево и Яровой. Имеются успехи в поселке Ставки. В населенном пункте Ямполь идут бои. Продолжается наступление на город Северск со стороны Звановки.

Харьковский фронт

Вооруженные силы РФ занимают новые позиции северо-восточнее города Купянска. Минобороны сообщило о безуспешной попытке противника вырваться из кольца окружения в западном направлении.

На волчанском участке фронта российская армия занимает новые позиции в районе Рубежанского шоссе в городе Волчанске. С боями продвигаются в Синельниковских лесах.

Сумское направление

ВСУ предприняли контратаки под Андреевкой и Кондратовкой, которые, по сообщениям, были отражены. В Алексеевке бои носят позиционный характер.

Запорожский фронт

В районах Степногорска и Приморского продолжаются боевые действия. Существенных изменений на линии боевого соприкосновения не отмечено.

ВСУ ударили по торговому центру

Украинские силы нанесли удар по двухэтажному торговому центру в Новопскове в ЛНР с использованием беспилотника. Инцидент произошел в ночь на 7 ноября. В результате атаки в здании возник пожар, частично выгорели помещения, арендуемые индивидуальными предпринимателями, и была повреждена кровля. Жертв и пострадавших нет. Пожарные службы оперативно отреагировали и ликвидировали возгорание.

Российские военные разбомбили склад ВСУ