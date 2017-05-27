15:09 27 мая 2017 0

Взрыв в "Манчестер-арене" унес жизни 22 человек Фото: Wikimedia Commons

В Манчестере задержали двух новых подозреваемых в организации теракта. Таким образом на данный момент по делу задержано уже 13 человек, сообщает Life.

Личности и подробности предполагаемых террористов не разглашаются в интересах следствия. Известно, что обоих сейчас проверяют на причастность к трагедии, которая произошла в Манчестере на концерте американской певицы Ариадны Гранде.

Напомним, во время взрывов в концертном комплексе «Манчестер-арена» погибли 22 человека, еще более ста получили ранения. Теракт совершил смертник. Ариадна Гранде была вынуждена прервать свое турне. Позже она заявила, что намерена дать в Манчестере благотворительный концерт, чтобы собрать деньги для пострадавших.