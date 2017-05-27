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27 мая 2017
26 мая 2017
15:09  27 мая 2017 0

В Манчестере задержали двух новых подозреваемых в организации теракта

Взрыв в "Манчестер-арене" унес жизни 22 человекФото: Wikimedia Commons
новость из сюжета:
В Британии произошел теракт на "Манчестер-Арене"
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В Манчестере задержали двух новых подозреваемых в организации теракта. Таким образом на данный момент по делу задержано уже 13 человек, сообщает Life.

Личности и подробности предполагаемых террористов не разглашаются в интересах следствия. Известно, что обоих сейчас проверяют на причастность к трагедии, которая произошла в Манчестере на концерте американской певицы Ариадны Гранде.

Напомним, во время взрывов в концертном комплексе «Манчестер-арена» погибли 22 человека, еще более ста получили ранения. Теракт совершил смертник. Ариадна Гранде была вынуждена прервать свое турне. Позже она заявила, что намерена дать в Манчестере благотворительный концерт, чтобы собрать деньги для пострадавших.

Сергей Снегирев
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