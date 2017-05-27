22:10 27 мая 2017 0

В церкви считают, что иконы в музее лежат "мертвым грузом" Фото: Николай Бастриков © URA.RU

РПЦ просит отдать ей иконы из запасников музеев. Церковь обещает устроить для реликвий специально оборудованные помещения не хуже музейных.

«Возможно, что из запасников музеев не только центральных, но и региональных могли бы передаваться на ответственное хранение в соответствующе оборудованные и достойные для показа этих произведений искусства помещения церкви», — приводит слова епархиального древлехранителя Московской городской епархии протоиерея Леонида Калинина «Газета.ру».

Калинин считает, что в музейных запасниках многие иконы годами лежат мертвым грузом. В церквях же для них создадут помещения, в которых будут соблюдены все требования и правила музеев. Священник допускает, что иконы им должны передать не только столичные, но и провинциальные учреждения культуры. В планах РПЦ также создание собственных церковных музеев.