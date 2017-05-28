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28 мая 2017
27 мая 2017
13:58  28 мая 2017 0

Джамала заступилась за снявшего перед ней трусы

Джамалу не смутила выходка пранкераФото: скрин трансляции "Евровидения"
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Певица Джамала заступилась за пранкера, оголившегося перед ней во время «Евровидения». Артистка заявила, что во всем виноват не он, а организаторы конкурса.

Джамала впервые прокомментировала скандальный инцидент, которые случился в Киеве во время ее выступления. Своим мнением она поделилась в интервью изданию «1+1».

«Я всё увидела. Я вам больше скажу: он испугался больше, потому что мне просто всё равно, — цитирует слова певицы LIfe. — Я делала своё дело. У меня премьера песни. Я пою в камеру, я делаю свою работу, а вот охрана — нет».

Джамала до сих пор не может понять, как охранники, которых на «Евровидении » было не меньше сотни, могли позволить мужчине без трусов провести на сцене не менее 30 секунд. «Он мог меня толкнуть, ударить и прочее, — недоумевает артистка. — Для меня вопрос, что делала в это время охрана, я буду с этим разбираться».

Джамала добавила, что у нее вообще накопилось очень много вопросов к организаторам конкурса. Самого же шутника в случившемся она не винит и не требует ему наказания.

Напомним, на «Евровидении» в Киеве во время выступления Джамалы выбежал из зала зритель, который прямо перед певицей снял трусы и оголил для многомиллионной публики свой зад. Хулиганом оказался скандально известный украинский пранкер Виталий Седюк, который не раз устраивал провокации в разных городах Европы.

Сергей Снегирев
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