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28 мая 2017
27 мая 2017
15:07  28 мая 2017 0

Друг смертника рассказал, как террористам в Манчестере «промывают мозги»

Салман Абеди устроил взрыв на Манчестер-аренеФото: Wikimedia Commons
новость из сюжета:
В Британии произошел теракт на "Манчестер-Арене"
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Друг смертника, устроившего взрыв на концерте в Великобритании, рассказал, как террористам в Манчестере «промывают мозги». Парень считает, что в городе действует группировка по вербовке боевиков.

Друг детства манчестерского террориста Салмана Абеди рассказал журналистам, как его приятеля завербовали радикалы. Как выразился молодой человек, представившийся под псевдонимом Гико, его товарищу просто «промыли мозги».

«В Манчестере есть группа, которая всем промывает мозги, — передает Sky News слова Гико. — Мне это не нравится, потому что он был в Ливии, а сейчас оказывается, что он совершил теракт в Манчестере».

Как отмечает «Русская планета», Гикo рассказал, что Салман в детстве был добрым и улыбчивым мальчиком, но с годами стал все более религиозен. Тогда окружающие просто посчитали, что юноша обратился к исламу, потому что он проповедует «мир и любовь».

Узнав, что теракт в Манчестере совершил его друг детства, Гикo, по его признанию, заплакал. «Я сидел и думал, дети умерли и это сделал кто-то, кого я знаю. Мне было больно от этого», — говорит мужчина.

Напомним, теракт на стадионе в Манчестере унес жизни 22 человек. Еще более сотни получили ранения.

Сергей Снегирев
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