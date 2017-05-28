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Главные новости Челябинской области
18:12  28 мая 2017 0

После атаки подростков на полицейских отменили второй день фестиваля красок

Агрессивные подростки окружили автомобиль полицииФото: скриншот с видеозаписи в youtube

В Челябинске после атаки подростков на полицейских отменили второй день фестиваля красок, который должен был пройти в воскресенье, 28 мая. Такое решение приняли владельцы торгово-развлекательного центра, который предоставил ранее под мероприятие свою парковку.

«К нам приезжали полиция, прокуратура и даже Интерпол — все административные вопросы были сняты, мы удовлетворили все требования, но ТРК „Горки“ решили иначе», — написал Артем Сергеев, организатор Всероссийского Фестиваля красок на своей странице в соцсети.

ТРК принял решение о расторжении договора аренды в одностороннем порядке прямо перед мероприятием, никак не объяснив ситуацию. Оперативно получить комментарий у руководства комплекса «URA.RU» не удалось: журналистам посоветовали перезвонить в рабочий день.

Не исключено, что отмена произошла из-за давления челябинской епархии, которая просила прокуратуру не допустить индуистского праздника, «разлагающего демоническими практиками душу российского народа».

Также причиной отмены мероприятия могли послужить и массовые беспорядки, которые в первый день фестиваля учинили подростки. Напомним, толпа школьников атаковала машину полицейских, заляпав ее краской. Разбушевавшиеся дети скандировали «АУЕ!», что на тюремном жаргоне означает «Арестантский уклад един». Подростки пинали автомобиль и покрывали сотрудников полиции нецензурной бранью.

Сергей Снегирев
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