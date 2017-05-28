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28 мая 2017
27 мая 2017
19:37  28 мая 2017 0

В Австралии набирает популярность песня «Красная Армия всех сильней». ВИДЕО

Австралийцы не знают русского языка, но поют с душойФото: Соцсеть

В австралийском городке местные жители организовали мужской хор, который исполняет исключительно русские песни. Как отмечают слушатели, музыканты исполняют непривычные для них произведения с чувством и душой.

Мужской хор из небольшого австралийского городка Маллумбимби взял в свой репертуар русские песни, хотя ни один из хористов не знает русского языка. Артисты не переводят зрителям тексты песен, зато с удовольствием произносят тосты под водку — для аутентичности.

Хор под названием Dustyesky появился в 2014 после разговора директора городского музыкального фестиваля Глена Райта с местным музыкантом Эндрю Свэйном. Райт сказал, что на фестивале хорошо бы звучали русские песни, а Свэйн тут же согласился все организовать. Музыкант послушал в Интернете сотни русских песен, отобрал несколько для разучивания и пустил слух о создании хора. Сначала пришли 13 человек, через неделю уже 20, а сейчас хор насчитывает 30 исполнителей.

После того как хор стал популярен в своем городе, певцы начали гастролировать по соседним населенным пунктам. У Dustyesky выпускается сувенирная продукция, футболки, и уже около 70 человек желают попасть в ансамбль.

«Когда один из камрадов покидает нас, человек из начала списка получает звонок от нас, — цитирует Свэйна телеканал 360. — Мы приносим вам песни, полные боли и отчаяния, чтобы вы почувствовали любовь и радость».

Самые популярные песни в репертуаре — «Красная Армия всех сильней» и «Дубинушка».

Александр Лукманов
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