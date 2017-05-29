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Главные новости Курганской области
12:40  29 мая 2017 0

Александр Сапожников готов отказаться от борьбы за депутатское кресло в курганской думе

Заседание комитета областной Думы по социальной политике Курган, сапожников александр
Александр Сапожников решил отказаться от политических амбицийФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Председатель регионального отделения Пенсионного фонда в Курганской области Александр Сапожников решил отказаться от дальнейшего участия в выборах на пост депутата областной думы. Об этом он сам рассказал корреспонденту «URA.RU».

По результатам голосования «Единой России», которое прошло в минувшее воскресенье, 28 мая, в трех районах Курганской области, экс-депутат Александр Сапожников стал лишь третьим, получив 743 голоса. В лидеры же вышел ректор КСХА Владимир Левитский, который получил 1316 голосов, обойдя всего на 56 голосов еще одного претендента на мандат — начальника управления ООО «Уралкотел» по региону Ивана Светличного.

Голосованию предшествовал скандал, связанный с проверкой на одном из крупнейших предприятий Кургана — заводе «Курганприбор». Его руководитель Федор Колосовников обвинил представителей Пенсионного фонда в том, что эта проверка является местью руководителя фонда председателю совета директоров завода Сергею Муратову за то, что он поддержал соперника Сапожникова. Руководство завода обратилось с жалобой в надзорные органы. «Завтра приходит с проверкой прокуратура, нам скрывать нечего», — рассказал о развитии ситуации Александр Сапожников.

Ранее высказывалось опасение, что проверяющих Пенсионного фонда не пустят на предприятие. Однако, по данным источников «URA.RU», никаких препятствий для работы представителей регионального ПФ на заводе чинить не стали.

Татьяна Жаткина
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