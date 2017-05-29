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29 мая 2017
28 мая 2017
Главные новости Свердловской области
15:40  29 мая 2017 0

Захарова ответила на обвинения Черногории в помехах вступлению в НАТО

Медиа-форум
Мария Захарова назвала подобные заявления черногорских политиков попыткой оправдаться перед жителямиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения министра иностранных дел Черногории Серджана Дармановича в адрес России о вмешательстве во внутренние дела страны и попытке препятствовать вступлению в НАТО. Подобные заявления Захарова назвала попыткой черногорских политиков оправдаться перед жителями страны за членство в военно-политическом блоке.

«Все это нужно было по одной простой причине: народ Черногории идеей членства в НАТО, мягко скажем, не загорелся. Именно поэтому и референдум проведен не был. Официоз побоялся показать истинные цифры, демонстрирующие волю черногорцев. Соответственно, было принято решение эту волю подавлять, придумывая истории о „руке Кремля“», — приводит «Национальная служба новостей» слова Захаровой.

Ранее Дарманович заявил, что в последние три года Россия проводит политику сфер интереса и выступает против расширения НАТО.

Сергей Демин
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