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29 мая 2017
Главные новости Москвы
13:15  29 мая 2017 0

Черногория обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела страны: «Мы были удивлены»

Черногория, мост
Власти Черногории обвинили РФ во вмешательстве в свои делаФото: Наталия Вершинина © URA.RU

Министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович обвинил российские власти во вмешательстве во внутренние дела страны. По его мнению, Россия якобы поддерживала оппозицию, которая выступала против вступления государства в НАТО.

Серджан Дарманович заявил, что в последние три года Россия проводит политику сфер интереса и выступает против расширения НАТО. «Мы решили свои основные цели определять сами и были удивлены, насколько сильно Россия вмешалась, и, конечно, мы защищались», — цитирует заявление дипломата «Национальная служба новостей».

Дарманович отметил, что вступление Черногории в НАТО никак не направлено против какой-либо страны, в том числе и России. Кроме того, он подчеркнул, что Россия не является главным экономическим партнером страны, однако входит в первую десятку из-за большого количества российских туристов, пишет телеканал 360.

Нина Калинина
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