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29 мая 2017
17:05  29 мая 2017 0

В России выбрали топ-5 автомобилей года

Автомобильные "Оскары"ФОТО: ТОП-5 АВТО Facebook

Эксперты автомобильного рынка назвали лучшие машины в пяти номинациях. Ни одной российской модели среди победителей не оказалось. В голосовании принимали участие независимые журналисты самых крупных автомобильных изданий России.

Audi A3 победила в номинации «компактный городской автомобиль». Лучшим большим представительским автомобилем эксперты назвали Volvo S90, который обошел конкурентов — Mercedes-Benz E-Class и Porsche Panamera, передает телеканал 360.

Hyundai Creta стал лучшим среди компактных внедорожников и кроссоверов. Самым крутым спортивным кабриолетом назван Nissan GTR.

Лучшим коммерческим автомобилем признан Volkswagen Amarok.

Семен Гринберг
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