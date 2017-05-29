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29 мая 2017
17:59  29 мая 2017 0

Москвичка будет судиться с Nike из-за рекламы уральского сценариста. ВИДЕО

В ролике девочка поет мотивирующую песнюФото: скрин

Жительница Москвы по имени Марина намерена судиться со спортивной корпорацией Nike. Женщина считает, что один из рекламных роликов, сценаристом которого выступил уральский рекламщик, нанес ей вред.

Речь идет о ролике под названием «Из чего же сделаны наши девчонки», сценарий для которого написал известный уральский рекламщик Евгений Примаченко В нем обыгрывается детская песня «Из чего же сделаны наши девчонки?» — по мнению автора, они сделаны «из железа, из стремлений, из самоотдачи и сражений». Видео получило лестные оценки прессы и признание профессионалов. На престижнейшей премии D& AD Awards ролик получил награду за использование музыки в рекламе.

По мнению Марины, реклама Nike заставляет российских женщин отказаться от «традиционного предназначения» — красоты и грации.

«Nike активно пропагандирует силу, выносливость, упорство, независимость. Все то, от чего я стараюсь отучить женщин. Допускать убийство спортом российских девушек для того, чтобы продать больше спортивной одежды, я себе позволить не могу», — приводит канал 360 выдержки из искового заявления.

Москвичка надеется отсудить у компании 525 тысяч рублей за моральный вред. Кроме того, дама намерена заставить Nike писать под каждым рекламным видео, что в съемках принимают участие профессиональные спортсмены.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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