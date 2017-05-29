Полуголую Водонаеву обсуждают в соцсети. ФОТО

19:21 29 мая 2017 0

Возможно, иногда Алена забывает, в одежде она или нет Фото: Личная страница Алёны Водонаевой в instagram

Уроженка Тюмени, бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева, разместила откровенное фото в Instagram и вызвала бурю негодования у одних и восхищение других подписчиков.

«Хотела покачать пресс. Вместо этого поела сырников. Счастливые жёны и мамочки, начинайте!» — подписала фото звезда.

Подписчики отреагировали двояко. «Бесстыдство… Когда у человека нет достоинства, он привлекает к себе внимание, чем может!» — пишут ненавистники.

«Эротично, красиво! Дразнит…разбивает сердца… Фигура — отпад», — наслаждаются поклонники.

Видимо, Алена не хотела никого задеть и не могла предполагать, что ее воспримут неадекватно, но стоит отметить, что в отличие от эпатажных снимков той же Ники Минаж фото Водонаевой ввиду своей домашней обстановки, конечно, выглядит интимнее.