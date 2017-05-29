20:31 29 мая 2017 0

Эпизод из фильма "Контакт" (1997 г.), в котором на радиосигнал ответили ФОТО: prt scr youtube

Ученые-философы из Великобритании и Сербии дали объяснение парадоксу Ферми (ненаблюдаемость человечеством инопланетян). Исследователи заявили, что у иных цивилизаций сейчас спячка.

«Гипотеза летней спячки» особенным образом поясняет парадокс Ферми. Согласно догадкам ученых, инопланетные цивилизации настолько далеко ушли в своем развитии, что сейчас им некуда расти и они заморозили активность до наступления новой космической эры или до того времени, пока человечество не освоит космос, передает агентство Nation News.

Также ученые полагают, что инопланетяне контактируют между собой, но люди не в состоянии отследить и распознать данные сигналы.