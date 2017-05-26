08:10 26 мая 2017 0

Любительское фото новинки автопрома ФОТО: Russian Cars Industry

В сети опубликовали снимки нового хэтчбека Lada Vesta, выход которого на российский рынок откладывается на неопределенный срок.

Машина попала в объектив на конфиденциальной демонстрации в Дизайн-центре LADA, передает телеканал 360. Ранее на Московском автосалоне президент АВТОВАЗа Николя Мор заявил, что компания отказалась выпускать «хэтчбек», так как «универсал (включая исполнение Cross) удовлетворит большую часть спроса».

1/2 Lada Vesta ФОТО: Russian Cars Industry

Ранее в компании объявляли, что новая «Лада» станет короче седана на 15 см. Дизайнеры хотели придать модели форму Opel Astra GTC, чтобы привлечь молодежь.

По неподтвержденной информации, начало серийного производства LADA Vesta Универсал намечено на 30 июня. В продаже новинка должна появиться после корпоративного отпуска на АВТОВАЗе, в сентябре 2017 года.