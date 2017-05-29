22:19 29 мая 2017 0

Синоптик объяснил, что стало причиной аномалии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аномальная погода в Москве может привести к повторному урагану. Такая опасность сохранится до утра 30 мая, заявил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В течение сегодняшнего вечера и ночи мы опять прогнозируем усиление дождя и ветра. Скорее всего, скорость порывов будет достигать 17-22 м/с», — цитирует Вильфанда «Эхо Москвы».

Он объяснил, что сильный ураган 29 мая возник из-за резкого столкновения теплой и холодной воздушных масс. Так, в первой половине дня Москва находилась в зоне теплого сектора циклона, однако ближе к 15:00 часам через Московскую область с большой скоростью проходил хорошо выраженный холодный фронт.

«Это привело к тому, что по клину холодного воздуха быстро вверх перемещалась теплая воздушная масса с температурой 22-24 градуса, насыщенная влагой, что вызвало быстрое облакообразование, шквалистое усиление ветра и формирование грозы», — разъяснил эксперт, добавив, что накануне Гидрометцентр предупреждал об опасности шквального ветра, как и МЧС посредством смс-рассылки.

В то же время жители Москвы ранее пожаловались на то, что не получали традиционной СМС-рассылки от спасателей о надвигающемся шторме.

Как писало «URA.RU» ранее, количество жертв сильного урагана в Москве достигло 12 человек. Уже опубликован список погибших, среди которых есть ребенок. Также сообщается о многочисленных пострадавших, которые получили травмы различной степени тяжести.