Спасатели не стали предупреждать москвичей об урагане по СМС

20:06 29 мая 2017 0

Аномалия в столице уже унесла жизни шести человек Фото: ТК "СНС" © URA.RU

Жители столицы возмущены тем, что МЧС России не предупредило их о сильном урагане 29 мая.

Москвичи делятся в социальных сетях сообщениями о том, что спасатели проигнорировали традиционную СМС-рассылку об аномальной погоде. «Не волнуйтесь, как только починят электросети, сразу придет», — шутят горожане.

Кроме того, о шторме не предупредили и другие сервисы.

Отметим, ураган в Москве уже унес жизни шести человек. На жителей столицы падают деревья и остановки транспорта, сообщается о многочисленных пострадавших, которые получили травмы различной степени тяжести. По последним данным, ураганный ветер повалил не только деревья, но и рекламные щиты в разных районах Москвы. Из-за стихии также пострадали автомобили.

Как писало «URA.RU» ранее, похожее ЧП произошло 24 мая в Перми. Во время репетиции концерта к Дню славянской письменности из-за сильного ветра на артистов, находившихся на сцене, упала звуковая конструкция. Пострадали восемь детей и двое взрослых.

Тогда в краевом МЧС заявили, что проинформировали население о шторме с помощью СМС, а также передали информацию органам власти. В то же время в Центре по реализации проектов в сфере культуры «URA.RU» сообщили, что никаких штормовых предупреждений не получали.