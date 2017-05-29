Опубликован список жертв урагана в Москве

21:32 29 мая 2017 0

Стихия унесла более десятка жизней Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Количество жертв сильного урагана в Москве достигло 12 человек. Среди погибших есть ребенок.

В списке погибших, который опубликовал Life, значатся 11 человек, один из них — несовершеннолетний. По данным издания, личность еще одной жертвы последствий стихии устанавливается. Также СМИ сообщали о гибели 11-летней девочки, однако на данный момент эта информация не подтверждена.

Как писало «URA.RU» ранее, также сообщается о многочисленных пострадавших, которые получили травмы различной степени тяжести. По последним данным, ураганный ветер повалил не только деревья, но и рекламные щиты в разных районах Москвы. Из-за стихии также пострадали автомобили. На текущий момент ураган в столице уже закончился.