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29 мая 2017
21:32  29 мая 2017 0

Опубликован список жертв урагана в Москве

Ветер-вандал Курган, ветер
Стихия унесла более десятка жизнейФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Ураган унес жизни людей в Москве
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Количество жертв сильного урагана в Москве достигло 12 человек. Среди погибших есть ребенок.

В списке погибших, который опубликовал Life, значатся 11 человек, один из них — несовершеннолетний. По данным издания, личность еще одной жертвы последствий стихии устанавливается. Также СМИ сообщали о гибели 11-летней девочки, однако на данный момент эта информация не подтверждена.

Как писало «URA.RU» ранее, также сообщается о многочисленных пострадавших, которые получили травмы различной степени тяжести. По последним данным, ураганный ветер повалил не только деревья, но и рекламные щиты в разных районах Москвы. Из-за стихии также пострадали автомобили. На текущий момент ураган в столице уже закончился.

Юрий Викторов
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