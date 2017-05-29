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29 мая 2017
22:45  29 мая 2017 0

Журналисты выяснили, почему Порошенко всегда помятый

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Костюмы Порошенко обсуждают и за пределами УкраиныФото: пресс-служба Президента Украины

СМИ выяснили, почему президент Украины Петр Порошенко нередко появляется на публике в мятых костюмах. Как объяснили журналистам эксперты, это объясняется плохой работой протокольной службы и невнимательностью жены главы государства Марины.

«Поверьте мне, служба протокола несет ответственность за то, чтобы при сумасшедшей занятости у президента была сменная одежда и висело, как минимум, пять выглаженных костюмов на борту его самолета», — рассказывает изданию «Страна» специалист по этикету и дипломатическому протоколу Наталья Адаменко, признавая, что у Порошенко протокольная служба работает плохо. Адаменко добавила, что за внешним видом украинского лидера также должна следить его супруга.

Эксперт советует Порошенко пользоваться услугами портных, которых у президента должно быть несколько, притом отменных. Специалисты сошьют украинскому лидеру такие костюмы, которые не будут мяться и выглядеть на размер меньше, «где одна пуговица на животе еле сходится».

Порошенко неоднократно появлялся на публике в невыглаженной одежде. Так, на мятый костюм украинского лидера журналисты обратили внимание в ходе посещения главой государства Одессы 26 мая, при встрече с президентом США Бараком Обамой 1 апреля 2016-го и во время визита в Нидерланды в ноябре 2015-го.

Украинские журналисты высказывали мнение, что лидер страны носит под костюмом бронежилет, однако эту версию, пишет Лента.ру, опроверг источник в государственной службе охраны.

Татьяна Трушина
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