05:13 30 мая 2017 0

Электроснабжение в районах, пострадавших от сильнейшего урагана, восстановят только утром Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

В ряде районов Московской, Тульской и Рязанской областей остаются без электричества около 30 тысяч человек. Полностью восстановить электроснабжение энергетики планируют к 8:00 мск.

«Остаются обесточенными 127 населенных пунктов, 20 муниципальных районов, 40 социально значимых объектов, более девяти тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 30 тыс. человек», — сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Центральный региональный центр МЧС.

Между тем, по информации портала Life, жертвами урагана в Москве и Подмосковье стали уже 13 человек. Количество пострадавших приблизилось к 150. Среди госпитализированных есть дети.