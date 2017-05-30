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30 мая 2017
29 мая 2017
05:13  30 мая 2017 0

В Центральной России без электричества остаются порядка 30 тысяч человек

Тюмень. Поваленные деревья. Сильный ветер. 17.06, ураган поваленные деревья
Электроснабжение в районах, пострадавших от сильнейшего урагана, восстановят только утромФото: Лариса Рычкова © URA.RU
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В ряде районов Московской, Тульской и Рязанской областей остаются без электричества около 30 тысяч человек. Полностью восстановить электроснабжение энергетики планируют к 8:00 мск.

«Остаются обесточенными 127 населенных пунктов, 20 муниципальных районов, 40 социально значимых объектов, более девяти тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 30 тыс. человек», — сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Центральный региональный центр МЧС.

Между тем, по информации портала Life, жертвами урагана в Москве и Подмосковье стали уже 13 человек. Количество пострадавших приблизилось к 150. Среди госпитализированных есть дети.

Евгений Александров
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