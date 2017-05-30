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Главные новости Ямала
09:31  30 мая 2017 0

Ямальский газ будет греть испанцев

Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг
"Ямал СПГ" будет поставлять газ Испании минимум 25 летФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Испания начнет получать ямальский сжиженный природный газ (СПГ) в 2018 году. Контракт, рассчитанный до 2038 года, должен покрыть около 12% потребления газа этой страной.

Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что «Ямал СПГ» начнет поставки СПГ по контракту с испанской Gas Natural Fenosa во втором квартале 2018 года. «Мы с испанскими компаниями подписали реализацию 2,5 млн тонн СПГ с „Ямал СПГ“. С 2018 года начнутся поставки», — уточнил Михельсон, его слова приводит «Интерфакс».

По данным совладельца «Новатэка», сумма контракта составляет более 30 млрд евро. Леонид Михельсон добавил, что «Новатэк» прорабатывает вопрос о реализации проектов по бункеровке СПГ и в сфере газомоторного топлива с испанскими компаниями.

Испанская Gas Natural Fenosa в ноябре 2013 года подписала контракт на закупку сжиженного природного газа у «Ямал СПГ» сроком на 25 лет. Планируется, что испанская компания будет получать 3,2 млрд кубометров СПГ ежегодно.

«Ямал СПГ» реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Завод планируется запустить в этом году.

Нина Калинина
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