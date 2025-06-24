24 июня 2025

DM: тела пяти человек со связанными конечностями вынесло на пляж Испании

© Служба новостей «URA.RU»
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Есть предположение, что погибшие были мигрантами
Есть предположение, что погибшие были мигрантами Фото:

Тела покойников, у которых были связаны руки и ноги, прибило к берегу популярного испанского курорта. Об этом сообщила британская пресса.

«Недалеко от Ибицы сотрудники Гражданской гвардии Испании вытащили из воды останки по крайней мере пяти человек. Полиция начала расследование», — пишет таблоид Daily Mail (DM).

По мнению властей, это трупы мигрантов, которые пытались по воде добраться до побережья Европы из Алжира. По версии СМИ, мигранты знают о своем нелегальном положении и не сообщают о жестоком обращении к себе по пути на лодке из родной страны.

Источник DM раскрыл, что за последние полгода на берега Балеарских островов — Майорки, Ибицы и Форментеры — вынесло порядка 30 тел. Местные журналисты именно поэтому называют эти пляжи «кладбищами».

RT напоминает, что в прошлом году на пляже отеля в Анталье обнаружили труп без головы и руки. И это был не единичный случай. Позже в течение одной недели нашли сразу шесть тел, передает телеканал 360. Тогда было установлено, что погибшие — это потерпевшие крушение мигранты.

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Тела покойников, у которых были связаны руки и ноги, прибило к берегу популярного испанского курорта. Об этом сообщила британская пресса. «Недалеко от Ибицы сотрудники Гражданской гвардии Испании вытащили из воды останки по крайней мере пяти человек. Полиция начала расследование», — пишет таблоид Daily Mail (DM). По мнению властей, это трупы мигрантов, которые пытались по воде добраться до побережья Европы из Алжира. По версии СМИ, мигранты знают о своем нелегальном положении и не сообщают о жестоком обращении к себе по пути на лодке из родной страны. Источник DM раскрыл, что за последние полгода на берега Балеарских островов — Майорки, Ибицы и Форментеры — вынесло порядка 30 тел. Местные журналисты именно поэтому называют эти пляжи «кладбищами». RT напоминает, что в прошлом году на пляже отеля в Анталье обнаружили труп без головы и руки. И это был не единичный случай. Позже в течение одной недели нашли сразу шесть тел, передает телеканал 360. Тогда было установлено, что погибшие — это потерпевшие крушение мигранты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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