Путин дал срочное поручение по семьям участников СВО

Президент Владимир Путин дал срочное поручение по семьям участников спецоперации. На встрече с омбудсменом Татьяной Москальковой 24 июня глава государства поддержал внесение изменений в законодательство, которые позволят решить ряд проблем жен, вдов и детей ветеранов СВО. Как объяснили URA.RU политологи, идет донастройка системы соцподдержки этой категории граждан, поэтому Путину важно, чтобы работали механизмы фиксации проблем.
Путин предоставил Москальковой возможность рассказать максимально подробно о работе института уполномоченного по правам человека. «Фронт работы у вас очень большой», — начал разговор глава государства.
Значительную долю доклада омбудсмена занял рассказ о работе с участниками СВО и их семьями. Многие люди сталкиваются со сложностями в решении социальных вопросов. «По нашим ходатайствам были изменены или пересмотрены 33 тысячи таких решений. Один из парней обратился: ему прекратились социальные выплаты в связи с тем, что он числится самовольно оставившим часть, а он — в госпитале. Проводили прием вместе с военным прокурором, с представителем Минобороны, сразу же разобрались», — сообщила Москалькова.
Если такого рода обращения уже можно назвать традиционными, то о другой категории проблем омбудсмен сказала как о «вызывающих удивление». «Сейчас мы в суде защищаем молодую женщину с ребенком, которая является вдовой участника СВО. Он контрактник, из числа детей-сирот, получил жилье, написал доверенность жене на проживание в этой квартире. К сожалению, он погиб, а ее выселяют», — поделилась Москалькова.
У Путина сразу возник вопрос: «Почему». Оказалось, что супруга не была зарегистрирована по этому адресу (иначе говоря, у нее не было прописки в этой квартире). «Вы знаете, нужно просто внести изменения в нормативную базу. Вы просто пометьте, пожалуйста, и сделайте предложение.