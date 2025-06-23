23 июня 2025

В ЯНАО перевернулся автомобиль на перекрестке. Фото

Водитель оказался в больнице после переворота на трассе в Ноябрьске
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло около 16 часов 20 минут на нерегулируемом перекрестке
ДТП произошло около 16 часов 20 минут на нерегулируемом перекрестке Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 24 июня около 16:20 на нерегулируемом перекрестке проспекта Мира и улицы Северной столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Lada Granta. Одна из машин перевернулась. Водителя доставили в больницу, сообщает окружная госавтоинспекция. 

По предварительным данным источника, водитель Hyundai Solaris не уступил дорогу при проезде перекрестка. В результате аварии водитель Lada Granta был доставлен в городскую больницу для осмотра. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

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В Ноябрьске (ЯНАО) 24 июня около 16:20 на нерегулируемом перекрестке проспекта Мира и улицы Северной столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Lada Granta. Одна из машин перевернулась. Водителя доставили в больницу, сообщает окружная госавтоинспекция.  По предварительным данным источника, водитель Hyundai Solaris не уступил дорогу при проезде перекрестка. В результате аварии водитель Lada Granta был доставлен в городскую больницу для осмотра. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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