ДТП произошло около 16 часов 20 минут на нерегулируемом перекрестке
В Ноябрьске (ЯНАО) 24 июня около 16:20 на нерегулируемом перекрестке проспекта Мира и улицы Северной столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Lada Granta. Одна из машин перевернулась. Водителя доставили в больницу, сообщает окружная госавтоинспекция.
По предварительным данным источника, водитель Hyundai Solaris не уступил дорогу при проезде перекрестка. В результате аварии водитель Lada Granta был доставлен в городскую больницу для осмотра. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
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