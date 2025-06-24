В ЯНАО житель Тюменской области во время работы на теплоходе запнулся о трос, из-за чего его левая нога попала в кольцо каната. Ногу пережало и ее часть ампутировали в больнице. Об этом сообщили в объеденной пресс-службе судебной системы региона.
«При исполнении им трудовых обязанностей моториста-рулевого на теплоходе в акватории Обской губы с ним произошел несчастный случай, во время накручивания каната в момент натягивания троса из-за толчка двух барж друг об друга он запнулся о трос и его левая нога попала в кольцо троса, пережавшее ногу. В результате данного несчастного случая истцу был причинен тяжкий вред здоровью, часть ноги в Салехардской окружной больнице ему ампутировали, также он получил закрытый перелом лучевой кости в средней трети со смещением, испытал травматический шок», — указано в сообщении.
Более двух месяцев мужчина проходил стационарное, а затем амбулаторное лечение, перенес несколько операций. В марте 2024 года ему была установлена бессрочная инвалидность третьей группы вследствие производственной травмы.
По факту происшествия работодателем — владельцем теплохода — было организовано расследование. По его итогам был составлен акт о несчастном случае, где среди причин указывались как недостаточный контроль со стороны руководства, так и неосторожность самого работника. Сотрудник не согласился с выводами о своей вине. В марте 2024 года ему был направлен еще один аналогичный акт, также фиксирующий неосторожность пострадавшего, что мужчина оспорил.
Суд установил, что действия работника свидетельствуют о его невнимательности и поспешности, что и привело к несчастному случаю. В связи с этим суд отказал в удовлетворении требования о признании акта о несчастном случае незаконным в части указания его вины.
При этом исковые требования были удовлетворены частично: с работодателя взыскана компенсация морального вреда в размере 500 000 рублей и расходы на оплату услуг представителя в размере 15 000 рублей. В части требований о возмещении расходов на приобретение кресла-коляски суд отказал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.