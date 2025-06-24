В ЯНАО будут судить наркосбытчика из Нижневартовска, который открыл стрельбу по полицейским

В Губкинском наркосбытчик открыл стрельбу по полицейским
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Прокуратура направила уголовное дело в суд
Прокуратура направила уголовное дело в суд Фото:

В Губкинском (ЯНАО) завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Нижневартовска (ХМАО), обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков и применении насилия к сотрудникам полиции. Об этом сообщили в Пуровском межрайонном следственном отделе.

«По данным следствия, в феврале 2025 года обвиняемый получил предложение от неустановленного лица распространять наркотики в Губкинском. Согласившись на данное предложение, он забрал из тайников наркотическое средства, чтобы сбыть их различным лицам на территории города», — сообщает telegram-канал окружного следкома. 

По данным следствия, реализовать преступный план обвиняемый не успел — в марте его задержали полицейские. При личном досмотре у него изъяли наркотики.

Во время задержания мужчина оказал сопротивление и несколько раз выстрелил из пневматического пистолета по сотрудникам полиции. Никто серьезно не пострадал.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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В Губкинском (ЯНАО) завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Нижневартовска (ХМАО), обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков и применении насилия к сотрудникам полиции. Об этом сообщили в Пуровском межрайонном следственном отделе. «По данным следствия, в феврале 2025 года обвиняемый получил предложение от неустановленного лица распространять наркотики в Губкинском. Согласившись на данное предложение, он забрал из тайников наркотическое средства, чтобы сбыть их различным лицам на территории города», — сообщает telegram-канал окружного следкома.  По данным следствия, реализовать преступный план обвиняемый не успел — в марте его задержали полицейские. При личном досмотре у него изъяли наркотики. Во время задержания мужчина оказал сопротивление и несколько раз выстрелил из пневматического пистолета по сотрудникам полиции. Никто серьезно не пострадал. В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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