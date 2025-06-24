В Госдуме предложили отменить досрочную пенсию для учителей

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Яна Лантратова направила обращение министру труда Антону Котякову
Яна Лантратова направила обращение министру труда Антону Котякову Фото:

Отменить отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогов предложили в Госдуме. С таким обращением к министру труда Антону Котякову выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

«Считаю целесообразным отменить установленную отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогических работников — предоставление права выхода на пенсию по выслуге лет при достижении 25 лет педагогического стажа при наличии высшей квалификационной категории», — говорится в обращении Лантратовой, передает РИА Новости.

В документе также отмечается, что отмена отсрочки позволит повысить социальную значимость педагогического труда и обеспечить дополнительные меры поддержки для работников сферы образования. По мнению депутата, это будет способствовать созданию более комфортных условий для продолжения профессиональной деятельности учителей, а также соответствует стратегическим национальным приоритетам в социальной сфере.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что учителя должны работать не больше 36 часов. По его словам, проблема заключается в том, что дополнительная работа, такая как проверки тетрадей, занимает время, но не оплачивается. Глава Минпросвещения добавил, что было бы правильно повысить зарплату учителям из-за высокой нагрузки.

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Отменить отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогов предложили в Госдуме. С таким обращением к министру труда Антону Котякову выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»). «Считаю целесообразным отменить установленную отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогических работников — предоставление права выхода на пенсию по выслуге лет при достижении 25 лет педагогического стажа при наличии высшей квалификационной категории», — говорится в обращении Лантратовой, передает РИА Новости. В документе также отмечается, что отмена отсрочки позволит повысить социальную значимость педагогического труда и обеспечить дополнительные меры поддержки для работников сферы образования. По мнению депутата, это будет способствовать созданию более комфортных условий для продолжения профессиональной деятельности учителей, а также соответствует стратегическим национальным приоритетам в социальной сфере. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что учителя должны работать не больше 36 часов. По его словам, проблема заключается в том, что дополнительная работа, такая как проверки тетрадей, занимает время, но не оплачивается. Глава Минпросвещения добавил, что было бы правильно повысить зарплату учителям из-за высокой нагрузки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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