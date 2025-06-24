WP: организаторы саммита НАТО намеренно держат на расстоянии Трампа и Зеленского

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После скандальной встречи Зеленского и Трампа в НАТО стали осторожнее
После скандальной встречи Зеленского и Трампа в НАТО стали осторожнее Фото:

Организаторы саммита НАТО, который стартует 24 июня в Гааге, намеренно ограничивают контакты между президентом США Дональдом Трампом и его коллегой с Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники среди участников подготовки мероприятия.

«Трамп может встретиться с Зеленским на полях саммита, но представители НАТО стараются держать их на расстоянии друг от друга на публике. Это признание порой бурного презрения Трампа к [Зеленскому]», — говорится в публикации.

Как отмечает The Times со ссылкой на неназванного дипломата, программа саммита выстраивается с учетом особенностей поведения главы Белого дома. Организаторы стараются адаптировать расписание к «ограниченности концентрации внимания» президента США. Кроме того, они рассчитывают учесть опыт недавнего саммита G7, который Трамп покинул досрочно, и избежать публичных конфликтов, в том числе с участием украинского лидера.

Саммит НАТО пройдет 24–25 июня в здании конгрессов в Гааге. В ходе мероприятия ожидается обсуждение вопросов безопасности в Европе и поддержки Украины. Обе стороны — и США, и Украина — не исключают возможности короткой неформальной встречи между Трампом и Зеленским на полях саммита, однако официальная двусторонняя встреча в открытой части программы не запланирована.

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Организаторы саммита НАТО, который стартует 24 июня в Гааге, намеренно ограничивают контакты между президентом США Дональдом Трампом и его коллегой с Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники среди участников подготовки мероприятия. «Трамп может встретиться с Зеленским на полях саммита, но представители НАТО стараются держать их на расстоянии друг от друга на публике. Это признание порой бурного презрения Трампа к [Зеленскому]», — говорится в публикации. Как отмечает The Times со ссылкой на неназванного дипломата, программа саммита выстраивается с учетом особенностей поведения главы Белого дома. Организаторы стараются адаптировать расписание к «ограниченности концентрации внимания» президента США. Кроме того, они рассчитывают учесть опыт недавнего саммита G7, который Трамп покинул досрочно, и избежать публичных конфликтов, в том числе с участием украинского лидера. Саммит НАТО пройдет 24–25 июня в здании конгрессов в Гааге. В ходе мероприятия ожидается обсуждение вопросов безопасности в Европе и поддержки Украины. Обе стороны — и США, и Украина — не исключают возможности короткой неформальной встречи между Трампом и Зеленским на полях саммита, однако официальная двусторонняя встреча в открытой части программы не запланирована.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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