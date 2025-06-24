24 июня 2025

Baza: не менее шести взрывов прогремело над Казанью

© Служба новостей «URA.RU»
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В небе сбили беспилотники
В небе сбили беспилотники Фото:

В небе над Казанью местные жители услышали несколько взрывов. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Над Казанью отражают атаку БПЛА. Жители слышали не менее шести взрывов в небе. По предварительным данным, система ПВО сбивает беспилотники», — говорится в сообщении канала.

Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Казани и Нижнекамска. Это сделали для безопасности полетов воздушных судов.

Украина массово атаковала Россию дронами вечером 24 июня. О беспилотниках в небе сообщили жители Ростовской, Запорожской, Ульяновской, Воронежской областей и Татарстана. Последние новости об атаках — в трансляции URA.RU.

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В небе над Казанью местные жители услышали несколько взрывов. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Над Казанью отражают атаку БПЛА. Жители слышали не менее шести взрывов в небе. По предварительным данным, система ПВО сбивает беспилотники», — говорится в сообщении канала. Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Казани и Нижнекамска. Это сделали для безопасности полетов воздушных судов. Украина массово атаковала Россию дронами вечером 24 июня. О беспилотниках в небе сообщили жители Ростовской, Запорожской, Ульяновской, Воронежской областей и Татарстана. Последние новости об атаках — в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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