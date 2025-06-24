Орбан: за одним столом с Зеленским отказались сидеть представители четырех стран

С президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО не захотели сидеть за одним столом представители четырех стран. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, с такой позицией выступили США, Турция, Словакия и его страна.
«Мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО», — подчеркнул Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской). В национальных интересах Венгрии, по мнению Орбана, не состоять ни в каком интеграционном сообществе с Украиной.
Ранее на фотосессии для саммита НАТО Зеленского и Трампа расставили по разным углам. Так организаторы попытались избежать конфликтных вспышек.
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