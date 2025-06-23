Цена обучения профессии в ЯНАО: как корреспондент URA.RU в колледж поступал

Получить специальность на Ямале можно только в колледжах, для поступления в вузы нужно выезжать за пределы округа. Недавно в Ноябрьске закрылся филиал Тюменского индустриального университета (ТИУ) и во втором по величине городе региона остался только Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий. Журналист URA.RU лично окунулся в процесс поступления, чтобы выяснить, с какими сложностями могут столкнуться абитуриенты.
Какие документы нужны для поступления в колледж
Первое, с чем сталкивается абитуриент, — сбор необходимых бумаг. В приемной комиссии Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий (НКПиИТ) подробно объяснили, что нужно подготовить.
Документы, которые потребуют в приемной комиссии:
- бланк заявления о приеме заполняется поступающим вручную с использованием синей ручки;
- согласие на обработку персональных данных от самого абитуриента, а также от родителей или законных представителей, если поступающему не исполнилось 18 лет;
- паспорт гражданина РФ требуется в виде оригинала и копий первой страницы и страницы с регистрацией по месту жительства;
- аттестат об образовании за 9 или 11 класс с приложением предоставляется в виде оригинала и копии;
- от выпускников потребуют копии СНИЛС и ИНН;
- шесть фотографий размером 3?4;
- медицинская справка по форме 086/у обязательна для всех специальностей;
- справка о составе семьи. Ее можно получить через портал Госуслуг.
Дополнительные материалы при наличии: документы, подтверждающие право на льготы для детей-сирот, лиц с инвалидностью, участников специальной военной операции; военный билет либо удостоверение о приписке для лиц мужского пола; для иностранных граждан требуется нотариально заверенный перевод всех документов. Обратите внимание: все копии должны быть хорошо читаемыми, оригиналы необходимо иметь при себе.
Можно ли подать заявление для поступления в колледж дистанционно
На этот вопрос корреспонденту агентства ответили утвердительно. Заявление можно подать через портал Госуслуги. Также можно воспользоваться порталом образовательных услуг ЯНАО. При отсутствии интернета можно отправить письмо «Почтой России» на адрес приемной комиссии выбранного ссуза. К письму обязательно должна прилагаться опись вложения.
Приемная комиссия работает в будние дни с 8:30 до 17:00 с перерывом на обед с 12:30 до 14:00 в субботу с 8:30 до 12:00 воскресенье — выходной. Для специальностей с вступительными испытаниями документы принимаются до 9 августа для остальных направлений — до 15 августа.
Нужно ли сдавать экзамены для поступления в колледж
В ряде специальностей, представленных в Ноябрьском колледже, предусмотрена сдача дополнительных вступительных экзаменов. В 2025 году необходимость прохождения таких испытаний установлена для направлений «Преподавание в начальных классах», «Сестринское дело» и «Лечебное дело». Как сообщили в приемной комиссии, экзамены проводятся в электронном (письменном) формате и направлены на оценку профессиональной и психологической пригодности абитуриентов.
Как абитуриенту выбрать подходящую специальность
Как и большинство подобных заведений, Ноябрьский колледж предоставляет абитуриентам возможность обучения как на бесплатной, так и на платной основе. В 2025 году на программы выделено 450 бюджетных мест. Стоимость обучения на платных отделениях варьируется от 47 000 до 103 000 рублей в год, в зависимости от выбранной специальности. Желающим могут оформить образовательный кредит по ставке 3% годовых в Сбербанке или РНКБ.
Среди наиболее востребованных направлений — заочное обучение по специальности «Экономика и бухгалтерский учет», а также «Дошкольное образование». В очной форме популярностью пользуются такие программы, как «Графический дизайн» и «Повар, кондитер». С полным списком специальностей можно ознакомиться на официальном сайте колледжа или получить информацию в приемной комиссии.
Как узнать о зачислении в колледж
После подачи необходимых документов абитуриенту необходимо ожидать выхода приказа о зачислении. В случае поступления на бюджетную форму обучения следует внимательно отслеживать конкурсный отбор по аттестатам. Для поступающих предусмотрены дополнительные преимущества: отсрочка от призыва на военную службу предоставляется студентам очной формы.
Стоит ли поступать в колледж
Вступительная кампания проходит четко и открыто, однако абитуриентам следует тщательно подходить к подготовке всех необходимых документов. Колледж предлагает популярные направления обучения, а наличие бюджетных мест и различных льгот повышает его конкурентоспособность среди поступающих. Прием осуществляется только на базе 9 или 11 классов — поступить с дипломом о среднем профессиональном или высшем образовании невозможно. Рекомендуется не откладывать подачу документов до последнего дня и завершить этот процесс до 9 августа.
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