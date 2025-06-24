Названа дата встречи Зеленского и Трампа

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским 25 июня в Гааге. Об этом сообщил американский лидер.
«Да, вероятно, я его (Зеленского — прим. URA.RU) увижу», — заявил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One. Его слова передает портал Barron. Там уточнили, что переговоры планируется провести в рамках саммита НАТО, и в настоящее время представители обеих сторон согласовывают детали предстоящей встречи.
Предполагается, что Зеленский намерен обсудить с Трампом вопросы введения санкций в отношении России, а также перспективы приобретения Украиной американского вооружения. По информации журналистов, встреча намечена на первую половину дня.
Ранее приглашение Зеленского на саммит НАТО в Гааге вызывало споры среди участников альянса из-за опасений возможного конфликта с Трампом, который выступает против членства Украины в НАТО. В итоге Зеленский получил приглашение на мероприятие, однако он не будет участвовать в рабочих встречах.
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