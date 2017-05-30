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30 мая 2017
11:39  30 мая 2017 2

Под Саратовом упал самолет с пассажирами на борту. Есть жертвы

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, дым, самолет
Самолет рухнул при заходе на посадкуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Во вторник, 30 мая, в городе Балашове Саратовской области потерпел крушение военно-транспортный лайнер АН-26, на борту которого находились шесть человек. По предварительным данным, в результате падения один человек погиб, пятеро пострадали, пишет «Рен-ТВ» со ссылкой на минобороны.

Крушение, как сообщают местные СМИ, произошло при заходе воздушного судна на посадку. До взлетно-посадочной полосы самолет не долетел примерно 150 метров. На месте аварии работают медики, сотрудники МВД и МЧС.

Сергей Демин
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