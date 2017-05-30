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30 мая 2017
12:34  30 мая 2017 0

В Москве растет число жертв урагана. Среди погибших есть ребенок

Танковое училище. Челябинск., последствия, ураган, дерево
В Москве выясняют точное количество жертв и ущерб от стихииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Число жертв урагана в Москве и Подмосковье выросло до 16 человек. В то же время официальный представитель СКР Светлана Петренко подтвердила гибель 14 человек.

Уточняется, что жертвами вчерашнего урагана стали 11 жителей Москвы и пятеро жителей Подмосковья, сообщает источник «Федерального агентства новостей».

Петренко сообщила журналистам, что точное число пострадавших, а также размер причиненного разгулом стихии ущерба уточняются. Департамент здравоохранения Москвы подчеркнул, что среди погибших есть один несовершеннолетний, пишет информагентство Nation News.

Ранее в МЧС России сообщили, что ураган повалил более 3500 деревьев, повреждения получили кровли 140 домов, более 1500 машин оказались разбиты. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пострадавшим и семьям погибших при урагане выплатят компенсации.

Нина Калинина
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