В мире

Украина

Зеленский договорился с союзником РФ вместе вступить в ЕС

05 ноября 2025 в 22:58
Зеленский и Вучич обсудили экспорт боеприпасов и евроинтеграцию

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президенты Сербии и Украины Александанр Вучич и Владимир Зеленский достигли соглашения о взаимной поддержке и сохранении открытых коммуникационных каналов в ходе телефонного разговора. Переговоры охватили развитие двусторонних отношений, европейскую интеграцию и международную повестку. Об этом сообщил президент Сербии.

«Состоялся откровенный и содержательный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским об отношениях между Сербией и Украиной, европейской перспективе наших стран и международной повестке на предстоящий период. Мы согласились, что существует пространство для взаимной поддержки, над чем будем совместно продолжать работать. Договорились поддерживать открытые каналы коммуникации и в дальнейшем», — написал президент Сербии Александр Вучич на своей странице в одной из соцсетей. 

Разговор состоялся на фоне дискуссий о возобновлении экспорта сербских боеприпасов и их возможном попадании на украинский рынок. Ранее Вучич заявил, что Сербия сохранит продажи военной продукции для обеспечения рабочих мест, но будет строго контролировать, чтобы товары не использовались в зоне конфликта. Эта позиция стала ключевым аспектом переговоров, подчеркивающих баланс между экономическими интересами и международными обязательствами.

Ранее Вучич неоднократно подчеркивал приверженность Сербии военному нейтралитету и партнерским отношениям с Россией, однако допускал возможность косвенного попадания сербского оружия на украинский рынок через третьих лиц после его продажи европейским странам. В июне 2025 года президент Сербии заявлял, что его страна никогда не была антироссийской, но одновременно обещал оказывать поддержку Украине, стремясь таким образом балансировать между геополитическими интересами и экономическими потребностями.

