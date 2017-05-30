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30 мая 2017
12:37  30 мая 2017 0

Бузова представила свою новую песню. Фанаты: «Не издевайся над ушами людей». ФОТО

Бузова Ольга, бузова ольга
Не все подписчики Бузовой признают ее талант певицыФото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Телеведущая Ольга Бузова представила фанатам свой очередной трек, которым сама, судя по всему, осталась очень довольна. Тем не менее подписчики заявили, что считают пение ведущей «Дома-2» издевательством.

«Обещала вам скоро новый трек #МалоПоловин?! Вот он. Очень хочу вам скорее его показать, уверена, он вам понравится, ведь вы 100 процентов от меня такого не ждали», — написала девушка в своем Instagram, опубликовав ссылку на песню.

На иллюстрации к синглу телеведущая предстала в окружении раздетых мужчин, однако подписчики не сочли такой ход эффектным и раскритиковали макияж телеведущей и даже попросили ее перестать петь: «Не издевайся над ушами людей, которые слушают твои наборы звуков музыки и слов. Все, то ты делаешь, это полная ересь, которую слушают только такие как ты. Музыка — это не твое! Есть много других способов заработка денег, ими и пользуйся!».

Корреспондент «Дни.ру» попросил Бузову ответить на нападки, на что телеведущая заявила, что не реагирует на критику и оскорбления.

Марина Мотылева
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