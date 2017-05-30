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30 мая 2017
16:32  30 мая 2017 0

Греф пообещал массовые сокращения в Сбербанке

Пресс-конференция в ТАСС
Количество сотрудников в Сбербанке сократится с 325 тысяч до 280 тысячФото: Владимир Андреев © URA.RU

Штат Сбербанка России к 2025 году должен сократиться на 13,8 процента. О планах значительно уменьшить численность сотрудников заявил президент кредитной организации Герман Греф.

«У нас сегодня 325 тысяч по всему миру. Я думаю, 280 тысяч — это тот ориентир, который может быть к 2025 году», — цитирует Грефа Rambler News Service. Банкир добавил, что для руководства важно изменить структуру занятости сотрудников, наладить процессы переобучения и предоставления новых специальностей.

Ранее глава Сбербанка заявил, что в ближайшие три года антироссийские санкции не будут отменены из-за политических убеждений руководства западных стран.

Сергей Дианов
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