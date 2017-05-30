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30 мая 2017
16:49  30 мая 2017 0

Кадыров позвал Макрона и Меркель в Чечню «на поиски истины»

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Глава Чечни адресовал Макрону и Меркель отрывок из произведения Грибоедова «Горе от ума»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на намерение президента Франции Эмманюэля Макрона «быть бдительным» в отношении ситуации с правами ЛГБТ-сообществ в республике. Он пригласил посетить регион самого Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель.

«Не стоит обвинять российские СМИ в клевете, а самим в это время руководствоваться ложной информацией. Президент Франции Макрон, взяв с собой Меркель, в поисках истины может посетить Чеченскую республику. Двери открыты!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Кроме того, он привел отрывок из произведения Грибоедова «Горе от ума», отметив, что он адресован «европейским лидерам и всем сочувствующим им, а также отстаивающим интересы не своей страны».

Как писало «URA.RU» ранее, Эмманюэль Макрон акцентировал внимание на ситуации с геями в Чечне во время беседы с президентом России Владимиром Путиным 29 мая. Глава РФ, в свою очередь, пригласил президента Франции посетить Москву с ответным визитом.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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