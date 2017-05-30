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30 мая 2017
18:56  30 мая 2017 3

Епископ рассказал, зачем ему Land Cruiser за 6 млн рублей. ВИДЕО

"Было добавлено всего три миллиона"Фото: Википедия

Скандально известный орловский епископ Нектарий признался, как получил Toyota Land Cruiser V8 за шесть миллионов рублей, сообщил паблик Mash.

«Не во всех районах прекрасные дороги, к сожалению. Можно сказать, что у меня машина почти как второй дом, потому что постоянно нахожусь на колёсах», — говорит Нектарий.

Нектарий сообщил, что деньги на покупку элитного автомобиля выделил генеральный директор местного агрохолдинга АО «Агроград» Павел Царёв.

«Он взял у меня мою машину старую, которая находилась в сломанном состоянии, и в „трейд-ин“ её сдали, и он доплатил. Покупка составила не шесть миллионов, а было добавлено всего три миллиона», — сказал священнослужитель.

«Крутым» номерам священник также нашел объяснение. По его словам, так ему проще подъезжать к службам и другим мероприятиям, так как «в ГАИ знают эти номера».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что епископ, купивший джип за 6 млн, пригрозил журналистам статьей об оскорблении чувств верующих.

Семен Гринберг
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