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30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Челябинской области
20:07  30 мая 2017 0

Челябинскому моногороду обещают 700 рабочих мест взамен потерянных двух тысяч

Дубровский в уфалее необр
С осени ярмарки вакансий в городе станут еженедельнымиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На производственной площадке остановившегося в апреле ОАО «Уфалейникель» начали работу два новых предприятия — по железнодорожным перевозкам и производству кварцитов. Об этом стало известно на совещании, которое 30 мая провел в Верхнем Уфалее губернатор Борис Дубровский, передает корреспондент «URA.RU». Также потенциальные инвесторы заинтересовались шлакоотвалами «Уфалейникеля».

Основные расчеты власти по-прежнему связывают с присвоением моногороду статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Точнее — с многочисленными льготами за счет этого статуса: потенциальные резиденты ТОСЭР готовы до 2021 года создать в Верхнем Уфалее более 700 рабочих мест — взамен более чем 2 тысяч, которые город потерял при закрытии градообразующего завода.

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Вадим Ахметов © URA.RU

Для действующих уфалейских предпринимателей Дубровский поручил организовать поездку в недавно открывшийся центр «Территория бизнеса» для консультаций по поводу возможной при открытии новых рабочих мест господдержки.

Что касается собственно «Уфалейникеля», губернатор предупредил его руководителей об обязанности обеспечить микрорайон «Никельщик» горячей водой и в отопительный сезон, а также напомнил о долгах перед энергетиками.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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