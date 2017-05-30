Уральский исследователь обнаружил город инопланетян на Луне. ФОТО, ВИДЕО

20:20 30 мая 2017 0

Пришельцы живут на базе под куполом, считает житель Нижнего Тагила Фото: NASA

Фотографии, сделанные американцами во время полетов на Луну, были жестко цензурированы, считает радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев. Он изучил снимки и сумел найти не только следы деятельности разумных существ, но и их корабли и даже целый город.

Снимки, опубликованные НАСА, сделаны во время шести успешных высадок астронавтов на Луну с 1969 по 1972 год. Необъяснимые объекты, по словам Дегтерева, заметны, начиная с девятой миссии по программе «Аполлон».

«Это был обычный облет Луны. Однако вокруг корабля сразу появились различного вида НЛО. Космонавты их прилежно фиксировали на фотопленку. Каким-то чудом их никто так и не увидел, хотя некоторые из объектов просто потрясают воображение. Так, один из кораблей буквально следовал за „Аполлоном“ по пятам. Размеры его в десятки раз превосходили размеры самого „Аполлона“. Видели это корабль и тогда, когда экипаж корабля США выходил в открытый космос», — рассказал исследователь «URA.RU».

Житель Нижнего Тагила утверждает, что на фото во время посадок на Луну можно разглядеть еще более необъяснимые вещи, однако некоторые снимки закрыты от просмотра, а поверхность планеты засвечена при печати фотографии.

1/7 Этот огромный объект летел за кораблем в течение всего полета миссии «Аполлон-9» Фото: NASA

«Что там скрывали от зрителей? В одном месте, закрыв некий объект, цензор не смог удалить четкие линии явно искусственной дороги на поверхности Луны. Очевидно, в центре снимка была некая база инопланетян. — подчеркнул Валентин Дегтерев. — На другом снимке, рядом с посадочным модулем, — огромный корабль. Снимок специально засвечен, но контуры корабля удалить полностью не смогли. Однако некоторые артефакты попали на фотоснимки. Так, хорошо виден огромный „город“ почти дисковидной формы на самом полюсе Луны. В другом случае на поверхности Луны виден контур большого купола и силуэты космических кораблей. В нескольких кратерах видны следы деятельности разумных существ и т. д. И все это стало достоянием общественности столько лет спустя только из-за того, что-то кто-то не захотел полностью уничтожить эти доказательства первого и последнего контакта на территории чужой нам планеты».

Как писало «URA.RU», ранее исследователь из Нижнего Тагила нашел следы ядерного оружия на Марсе. Уралец предположил, что жизнь на планете прекратилась из-за ядерной войны, отсюда и гигантские воронки на его поверхности, разрушенный ландшафт и высохшие реки.