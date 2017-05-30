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30 мая 2017
21:37  30 мая 2017 0

Захарова ответила Климкину на «украинского» Пушкина: «Вы с Гоголем еще не разобрались»

Медиа-форум
Когда Крым вдохновлял Пушкина, Хрущёв ещё не родился, иронизировала онаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова парировала высказывание главы МИД Украины Павла Климкина о том, что он будет считать писателя Александра Пушкина украинцем.

«Павло, вы с Гоголем ещё не разобрались. Куда Вам за Александра Сергеевича хвататься. И исключительно для Вашего понимания: когда Крым вдохновлял Пушкина, Хрущев ещё не родился», — написала Захарова в Facebook.

Как писало «URA.RU» ранее, Климкин сделал такое заявление после того, как президент России Владимир Путин 29 мая во время посещения выставки «300-летие поездки Петра I во Францию» сказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что отношения России и Франции имеют более глубокие корни. Он пояснил, что «просвещенная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции».

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко уже обвинил российского лидера в попытке «похитить» княжну в историю России.

Юрий Викторов
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