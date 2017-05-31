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31 мая 2017
30 мая 2017
09:10  31 мая 2017 0

Ученые объяснили, почему из-за недостатка сна разрушается мозг

Пожар в заброшенной больнице в Зеленой роще. Екатеринбург, сон, бомж, успех, социалка
Постоянный недосып приводит к тому, что мозг начинает «пожирать» сам себяФото: Александр Мамаев © URA.RU

Группа итальянских ученых из Политехнического университета Марке провела любопытный эксперимент, в результате которого пришла к неожиданному открытию относительно мозга и его поведения во время недосыпа. Специалисты выяснили, что при хроническом недостатке сна мозг начинает «пожирать» сам себя.

Исследователи провели серию опытов над мышами, разделив их на три группы, сообщает «Федеральное агентство новостей». Первая группа могла спать столько, сколько хотела, вторая спала менее восьми часов, третья не спала вообще в течение пяти суток.

После этого специалисты изучили, как изменилась активность астроцитов, функцией которых является разрыв «ненужных» нейронных связей в мозгу. Удалось выяснить, во время отсутствия сна так называемые очистительные клетки в мозгу мышей были активны, уточняет информагентство Nation News.

Было установлено, что хорошо отдохнувшие грызуны имеют активность астроцитов 6%, вторая группа — 8%, а третья — 13,5%. Ученые объяснили, что уставший мозг провоцирует активность астроцитов, которые «чистят» его, разрушая нейронные связи, необходимые для нормальной работы памяти и мышления

Специалисты также отметили, что предыдущие исследования показали: недостаток сна приводит и к болезням с сердцем.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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