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31 мая 2017
13:23  31 мая 2017 1

Ту-154 в Сочи разбился из-за усталости экипажа

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, вопрос
Экипаж совершил ошибку из-за усталостиФото: Pixabay
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Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился под Сочи из-за потери пространственной ориентировки капитаном воздушного судна, а также несогласованности команд диспетчеров и членов экипажа. Выводы комиссии приводит портал Pravda.Ru со ссылкой на «Телеграм»-канал «Капитан Врунгель».

На «Капитане Врунгеле» были опубликованы сканы с заключением экспертов об авиакатастрофе самолета. Как подтвердил один из специалистов, сотрудничающих с каналом, сканы «очень похожи на реальное расследование».

В документах указано, что посадка самолета для дозаправки на аэродроме в Сочи была совершена в 3 часа 43 минуты, при этом посадка и высадка пассажиров не производилась, грузы также не добавляли. Сразу после дозаправки самолет вырулил на взлетную полосу, где уже на седьмой секунде экипаж начал испытывать трудности. «RDC испытывал затруднения в определении своего местоположения на территории аэродрома, связанные с его представлением о курсе взлета», — говорится в документе.

Скрин «Капитан Врунгель»

При этом на взлет эмоционально начал реагировать капитан воздушного судна (КВС), запрашивая у подчиненных контроль значимых параметров взлета. Сообщается, что после уборки шасси КВС увеличил угол тангажа до 15, затем отклонил колонку управления от себя. На 53-й секунде полета, в отступление от оговоренной перед полетом высоты уборки закрылков (500 метров), КВС на высоте 157 метров подал команду на уборку закрылков.

На высоте 261 метра при скорости 361 км/ч самолет пошел на снижение, в это время, несмотря на срабатывание ССОС, штурман спокойно договорил: «Доубираются синхронно… что за х…ня?!» Он отклонил левую педаль и начал отклонять колонку управления на себя. У экипажа из-за отсутствия действий, адекватных изменению параметров полета, нарушилась пространственная ориентировка. При этом реакции с пульта диспетчеров о сигналах экипажа не последовало. Вскоре самолет потерял высоту и произошло его столкновение с водой.

В расследовании приводятся массовые нарушения на самой базе. Указывается, что экипаж лайнера укомплектовали из разных эскадрилий, не было проведено переобучение военных пилотов, они не готовились к полету, не проводились занятия и тренировки, медосмотр провели не за час, как указано в регламенте, а в начале дня.

Скрин «Капитан Врунгель»

Причина катастрофы в том, что экипаж загоняли полетами до изнеможения, отмечают создатели «Телеграм»-канала. «Военно-транспортная авиация оказалась не готова к масштабным вызовам, которые перед ней поставила задача по организации непрерывного воздушного моста в Сирию. Проблема в комплексе, нехватка подготовленных экипажей, устаревшая система подготовки и контроля, наплевательское отношение командования к режиму труда и отдыха экипажей», — сообщается в мессенждере «Капитан Врунгель». Отмечается также, что последующие отставки руководителей ВКС РФ вряд ли смогут изменить сложившуюся в военной авиации ситуацию.

Военный самолет Ту-154 потерпел крушение утром 25 декабря при взлете после дозаправки в Сочи. В результате удара о воду самолет развалился на части, а находившиеся на его борту восемь членов экипажа и 84 пассажира погибли. В Ту-154 находились артисты ансамбля имени Александрова, журналисты федеральных телеканалов, военные, а также известный благотворитель Елизавета Глинка.

Нина Калинина
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