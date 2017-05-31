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31 мая 2017
30 мая 2017
29 мая 2017
13:50  31 мая 2017 1

Курганцы не знают, ждать ли им ураган: синоптики и МЧС спорят о штормовом предупреждении

Тюмень. Поваленные деревья. Сильный ветер. 17.06, ураган поваленные деревья
Курганский гидрометцентр разместил свой прогноз на ближайшие три дняФото: Лариса Рычкова © URA.RU

В Курганском центре гидрометеорологии не разделяют штормовое предупреждение регионального МЧС и на ближайшие трое суток прогнозируют «умеренный» ветер.

«Никаких „остатков“ московского урагана быть не может. Это был шквалистый ветер, он быстро прошел. У нас такого не будет», — заявил «URA.RU» начальник Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Марина Носова.

По ее словам, на ближайшие сутки на территории Зауралья прогнозируется максимальная скорость порывов ветра до 15 метров в секунду, а также заморозки ночью при прояснении до -3 градусов, местами небольшой дождь.

На 2 и 3 июня прогнозируется потепление, местами небольшой дождь и порывы ветра до 14-16 м/с.

Ранее региональное управление МЧС выступило со штормовым предупреждением, в котором говорится о порывах ветра — местами до 20м/с. Спасатели рекомендовали гражданам закрепить легкие съемные конструкции, убрать с лоджий и балконов предметы, которые могут быть сброшены порывами ветра, и парковать автомобили в закрытых местах, вдали от деревьев и легких конструкций, чтобы обеспечить сохранность машин. Опасность шквалистого ветра сохранится в ближайшие два-три дня.

Анна Бояркина
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