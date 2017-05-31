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31 мая 2017
14:37  31 мая 2017 0

Гигантский астероид пролетит 1 июня рядом с Землей

Небесное тело относится к классу потенциально опасныхФото: maxpixel

В четверг, 1 июня, вблизи Земли пролетит гигантский астероид, который зарегистрирован в справочниках как 418094 (2007 WV4). Такие крупные небесные тела астрономы называют космическими скалами. Диаметр 418094 (2007 WV4» составляет 820 метров. Его полет вблизи Земли ожидается в 14.09 по уральскому времени. Скорость, с которой космическая скала пронесется мимо Земли, — 83664 километра в час.

«Правда, выражение вблизи Земли в данном случае следует рассматривать как условное, так как небесное тело пролетит на расстоянии 3,066 млн километров от нашей планеты. Тем не менее астероид такого размера квалифицируется как потенциально опасный», — объяснили «URA.RU» на кафедре астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды УрФУ.

Александр Лукманов
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