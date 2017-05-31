15:53 31 мая 2017 0

Расходы на отдых возросли на треть Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Семьи Свердловской области стали тратить меньше денег на продукты, в то время как расходы на содержание жилья и отдых значительно увеличились. К такому выводу пришел Свердловскстат по итогам 2016 года.

В среднем потребительские расходы домашних хозяйств составили 40,1 тыс. рублей в месяц. На питание в семьях уходит 12,2 тыс. рублей, что лишь на 0,8% больше, чем в 2015 году. Существенно увеличились траты на оплату услуг общественного транспорта (+10,9%), на организацию отдыха (+35,1%) и культурных мероприятий (+21%).

Меньше свердловчане стали тратить на здравоохранение (-8,7%) и образование (-13,2%), на покупку одежды и обуви (-14,9%) и предметов домашнего обихода, бытовой техники и товаров для ухода за домом (-0,8%). На лекарства у семей региона уходит в среднем 2,1 тыс. рублей в месяц, на образование — всего 300 рублей. Расходы, связанные с уходом за домом, составляют 1,9 тысячи рублей в месяц.

Как писало «URA.RU» ранее, каждый третий россиянин вынужден экономить на мясе и колбасе. Такие данные приведены в опросе «инФОМ», проведенном по заказу Банка России. Не нуждались в экономии только 25% опрошенных.